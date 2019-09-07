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Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

Ankara'da eşi evi terk ettikten sonra evin odalarına benzin döken kişi çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Eve gelen polis bunalımdaki adamı kurtardı.

DHA | 07.09.2019 - 18:23..
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi 62’nci sokakta 5 katlı apartmanın 2’nci katında Serkan E., kendisini yakmak istedi.

Serkan E.'nin, 27 yıllık eşi Ş.E, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çocuklarıyla birlikte evi terk edip, annesinin evine gitti.

ÇOCUKLARI HABER VERDİ

Bunalıma giren Serkan E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören çocukları, polis ve 112 Asil Servis ekiplerine haber verdi.

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanı tahliye etti, binanın elektrik akımı kesildi.

3,5 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Polisler, kendisini eve kilitleyen Serkan E'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra gelen Ş.E. ve diğer yakınları da Serkan E. ile görüşerek dışarıya çıkmasını istedi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Serkan E., kapıyı açarak dışarıya çıktı. Serkan E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

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