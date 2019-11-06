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Eşi için 74 yaşında ehliyet aldı

Sandıklı ilçesinde Aziz Gündoğdu isimli bir vatandaş, hasta eşini gezdirebilmek için 74 yaşında ehliyet almak için okuma yazma öğrendi.

İHA | 06.11.2019 - 16:12..
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Aziz Gündoğdu isimli bir vatandaş, gençken maddi imkansızlıklar nedeniyle ehliyet alamadı.

Eşinin felç geçirmesi üzerine ehliyet almaya niyetlenen yaşlı adamın önüne, engeller çıktı ama yılmadı.

OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Sandıklı’da yaşayan ve gençliğindeki maddi imkânsızlıklar nedeniyle ehliyet alamayan Gündoğdu’nun, ehliyet alabilmesi için önüne ilk engel olarak okuma yazma bilmemesi çıktı.

Sürücü kursunda istenilen öğrenim belgesi şartını yerine getiremeyen Gündoğdu, Halk Eğitim Merkezi’ne giderek okur yazar belgesi alabilmek için kursa katıldı. Üç ay sonunda okuma yazmayı öğrenen ve sertifikasını alan Aziz Gündoğdu, ehliyet alabilmek için tekrar sürücü kursuna müracaat etti.

Tüm sınavları da başarıyla geçen Gündoğdu, evraklarını teslim ettikten sonra hak ettiği ehliyetine kavuşacak.

Felçli eşi için 74 yaşında ehliyet aldı VİDEO


''SINAVLARA ÇALIŞMAK İÇİN TABLET ALDIM''

Eşinin 6 yıl önce ayağının kırıldığını belirten ve geçen yıl da felç geçirdiğini söyleyen Gündoğdu; “Onu araçla taşımak, hastaneye ve gezmeye götürmek için ehliyete başvurdum. Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum. Eskiden almaya imkânım yoktu. Sürücü kursuna müracaatta bulundum. Onlar da bana 'git diplomanı al gel, başka türlü alamazsın' dediler. Ben de gittim İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne müracaat ederek okuma yazma kursuna kaydoldum. Üç ayın içerisinde okuma yazmayı öğrendim ve sürücü kursuna tekrar başvurdum. İlk 3 sınavda başarılı olamadım. Dördüncü sınavda yaşım kadar yani 74 puan alarak ehliyet almaya hak kazandım. Okumam yazmam az olduğu için bilgisayar da kullanamıyorum. Sınavlara hazırlanmak için tablet aldım ve onun üzerinde derslere çalıştım. Sonunda başardım ve herkes beni tebrik ediyor. Ben 74 yaşında ehliyet almayı başardıysam, gençlerimiz de hiçbir şeyden korkmasınlar ve azimli olsunlar." dedi.

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