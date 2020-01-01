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Eşi için tartıştığı amcasını bıçaklayıp, gözlerini oydu

Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi.

DHA | 01.01.2020 - 16:01..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr, yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu.

Eşi için tartıştığı amcasını bıçaklayıp, gözlerini oydu

BOĞAZINI KESİP, GÖZLERİNİ OYDU

Gürültüleri duyan bina sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler, önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler, boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Eşi için tartıştığı amcasını bıçaklayıp, gözlerini oydu

KATİL ZANLISI YEĞEN EVDE YAKALANDI

Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşi için tartıştığı amcasını bıçaklayıp, gözlerini oydu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi.

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