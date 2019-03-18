Eşi öldürülen Yeni Zelandalı: Saldırganı bağışlıyorum

Yeni Zelanda'da iki camide en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda eşini kaybeden Farid Ahmed, saldırgan Brenton Tarrant'ı affettiğini açıkladı. Ahmed, Tarrant'tan nefret etmediğini söyleyerek, "Onu bağışlıyorum ve eminim ki, eşim hayatta olsaydı, o da aynı şeyi yapardı" dedi.

"O KİŞİYİ SEVİYORUM ÇÜNKÜ O BİR İNSAN"

Yeni Zelanda basınına konuşan Ahmed, "Bana, ‘Eşinizi öldüren kişi hakkında ne hissediyorsunuz' diye soruldu ve ben, ‘O kişiyi seviyorum çünkü o bir insan, benim kardeşim' yanıtını verdim" dedi.

"BELKİ HİÇ SEVGİ GÖRMEDİ"

Ahmed, "Yaptığı şeyi desteklemiyorum, her şeyi yanlış anlamış" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

"Fakat belki incinmişti, belki hiç sevilmemişti… Onu affettim ve eminim ki eşim hayatta olsaydı, o da aynı şeyi yapardı."

Ahmed, mahkemede yargılanan Tarrant ve onunla benzer düşüncelere sahip kişilere de, yaşananlar üzerine kafa yormalarını tavsiye etti. "Siz hâlâ hayattasınız. Sizin bir şansınız var" diyen Ahmed, "Herkesin iki yüzü vardır: Kötü ve insani… Ölüm ve nefret yerine insani yanınızı dışarı çıkarın. Keşke ona bunu söyleyebilseydim" ifadelerini kullandı.