Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K., 24 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından şiddete maruz kalıyordu. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan genç kadın, İstanbul Kartal'da yaşayan dedesinin evine sığındı.

Mehmet K. de eşinin peşinden İstanbul'a gelerek takip ettiği eşini, dedesinin evinin önünde yakaladı ve bıçakladı.

Eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar VİDEO

20 BIÇAK DARBESİ

Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K., ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

''EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, NE KADAR YERİM''

Kaçan şüpheli Mehmet K.'nin yakalanması için polis harekete geçti. Şüphelinin kaçarken, bir bankanın güvenlik görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" dediği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Mehmet K.'nin belediye otobüsüne binerek Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, cani kocanın olaydan öncesinde bir markete girip, olayda kullandığı bıçağı satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.