taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9412
Euro
6.6107
Altın
1474.57
Borsa
110550.8
Gram Altın
281.682
Bitcoin
42651.81

Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kartal’da eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar, güvenlik kamerasına kaydedildi. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 19.12.2019 - 14:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K., 24 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından şiddete maruz kalıyordu. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan genç kadın, İstanbul Kartal'da yaşayan dedesinin evine sığındı.

Mehmet K. de eşinin peşinden İstanbul'a gelerek takip ettiği eşini, dedesinin evinin önünde yakaladı ve bıçakladı.

Eşini bıçaklayan cani kocanın bıçak satın aldığı anlar VİDEO

20 BIÇAK DARBESİ

Eşi tarafından yaklaşık 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Süheyla K., ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

''EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, NE KADAR YERİM''

Kaçan şüpheli Mehmet K.'nin yakalanması için polis harekete geçti. Şüphelinin kaçarken, bir bankanın güvenlik görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" dediği belirlendi.

Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Mehmet K.'nin belediye otobüsüne binerek Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede eşkal çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir kafede otururken yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, cani kocanın olaydan öncesinde bir markete girip, olayda kullandığı bıçağı satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Eşi tarafından 20 kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

380
Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

97
Erdoğan'dan İslam ülkelerinin liderlerine mülteci uyarısı

Erdoğan'dan İslam ülkelerinin liderlerine mülteci uyarısı

128
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

81
Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

293
Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü

26
İdlib'den 50 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

İdlib'den 50 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

319
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir