Eşi tarafından bıçaklanan kadın polise sığındı

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Mbaye Diagne, Galatasaray tesislerinde

Diagne, Florya Metin Oktay tesislerine giriş yaptı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda, Henry Onyekuru ve Luyindama ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğuna dair bir anı paylaştı.