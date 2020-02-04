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Eşi tarafından bıçaklanan kadın polise sığındı

Sakarya'da eşi Turan G.'nin bıçaklı saldırısından kaçan Güler G. (44), polise sığınıp yardım istedi.

DHA | 04.02.2020 - 20:20..
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Sakarya'nın Akyazı Yunus Emre Mahallesi'nde Turan G., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Güler G.'ye bıçakla saldırdı.

Kocasının saldırısından kaçan Güler G., yakındaki Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Eşi Turan G.’nin kendisine saldırdığını söyleyen Güler G.'ye ilk müdahaleyi polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan Güler G.'yi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güler G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Turan G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşinin bıçakladığı kadın polise sığındı -1

Eşinin bıçakladığı kadın polise sığındı -2

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