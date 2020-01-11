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Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

Samsun'da, 10 yıllık eşi tarafından dövülen Elif Kesler'in, görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alınacak.

DHA | 11.01.2020 - 09:43..
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Elif Kesler, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler tarafından darbedilerek hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Mehmet Kesler daha sonra yaralanan eşini, aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden isteği üzerine taburcu edildi.

Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu, ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı.

13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözünün ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

DARP UYGULAYAN EŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

''BENİM DÜNYAMI KARARTTI''

Doktorların, 'ameliyat olmalısın' dediğini ancak hastaneden kendi isteğiyle taburcu olduğunu söyleyen Elif Kesler, "Doktorlarım, 'ya ameliyat edelim seni ya da taburcu edelim' dediler. Ben de ameliyat olmak istemedim ve başka doktorlara danışmak istedim, içimin rahat etmesi için bir umutla başka doktorlara gittim. Ancak diğer doktorlar da gözümü kaybettiğimi ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olmazsam diğer gözümde de görme kaybı olabileceğini öğrendim. Hep bir risk olduğunu anlattılar. Çok kötü durumdayım. Herkes hak ettiği cezayı alsın, beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Benim dünyamı kararttı, insanı yaşarken öldürmek demek bu. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

''ÇOCUKLARIM İÇİN YARDIM İSTİYORUM''

Çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirten Kesler, "Çocuklarımın eğitimlerini düşünüyorum. Onların geleceği benimki gibi karanlık olmasın, aydınlık olsun, bir meslekleri olsun. Beni öldürseydi, kim ne yapabilirdi? Versin bana yeniden gözümü, aydınlatsın benim hayatımı, yapabilecek mi? Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Emine Bulut cinayetinde çok etkilenmiştim, 2-3 gün aklımdan çıkmamıştı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var. Boşanma davamı da açtım, inşallah yakın zamanda ondan boşanacağım. Ayrı bir eve çıktım, evde sadece çocuklarımın yatağı ve elbiselerimiz var. Çok fazla ihtiyacımız var, çocuklarım için yardım istiyorum." dedi.

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

Eşi tarafından darbedilen kadın görme yetisini kaybetti

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