Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı eşinin boşanma davası açarak evi terk etmesi üzerine şehirler arası otobüs terminali içerisinde bulunan aydınlatma direğine çıkan belediye temizlik işçisi Yusuf Y. (49), intihar etmek istedi.

Olay yerinden tesadüfen motosikletle geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat tarafından ikna edilen işçi, direkten indirildikten sonra hastaneye götürüldü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Nazilli Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Dilek Y. ile tartışan Yusuf Y., mesai bitimi geldiği evde eşini göremedi. Masanın üzerinde mahkemeden gelen boşanma tebligatını gören işçi, terk edildiğini anladı.

Telefonla ulaşamadığı eşi Dilek Y.’yi aramak için evlerinin yakınında bulunan şehirler arası otobüs terminaline giden Yusuf Y., tüm aramalara rağmen eşini bulamayınca, terminal içerisinde bulunan 30 metre yükseklikteki aydınlatma direğine çıktı. Burada kızını telefonla arayarak, intihar edeceğini söyleyip helallik istedi.

İKNA OLMADI

Genç kız, olay yerine geldiğinde babasını direğin tepesinde görünce 112 sağlık ekipleri ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen emniyet güçleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. İtfaiye ekiplerinin merdiven sepetine polis eşliğinde bindirilen genç kız da yalvarmalarına rağmen babasını ikna edemedi.

MÜDÜRÜ GÖRÜP SESLENDİ

Motosikletiyle tesadüfen bölgeden geçen Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat, kalabalığı görüp ne olduğunu merak ederek olay yerine yaklaştı. Direğin tepesinden Müdür Irgat’ı gören Yusuf Y., polise müdürle görüşmek istediğini söyledi.

İtfaiye merdiveniyle direğe çıkan Irgat, yaklaşık 1 saate yakın süre konuştuğu Yusuf Y.’yi ikna ederek direkten indirdi. Eşinin boşanma davası açarak kendisini terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Y., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.









