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Eşi ve çocuklarının hayatını riske atan sürücü

Bursa'da elektrikli bisiklette seyahat eden 4'ü çocuk 6 kişilik aile, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA | 04.02.2020 - 08:20..
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​Bursa- Ankara kara yolunda dün akşam motosikletle seyahat eden aileyi görenler, hayrete düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte elektrikli bisiklet ile kara yolunda ilerleyen aileyi görenlerin, yürekleri ağza geldi. Çocukların düşme tehlikesi geçirdiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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BABANIN TEPKİSİZLİĞİ

Görüntülerde, annesinin arkasında oturan kız çocuğunun, güçlükle tutunmaya çalıştığı dikkati çekti. Çevredekilerin endişe içerisinde tanık olduğu bu seyahat sırasında bisikleti kullanan babanın ise ailesinin hayatını riske atmasına rağmen rahat tavır sergilemesi tepki çekti.

Eşi ve çocuklarının hayatını riske atan sürücü

Eşi ve çocuklarının hayatını riske atan sürücü

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