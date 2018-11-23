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Eşi ve çocukları varken uyuşturucu sevkiyatı yapmak istedi yakalandı

Aksaray'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilin konsoluna gizlenen 16 kilo eroin ele geçirildi.

DHA | 23.11.2018 - 10:41..
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Aksaray'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilin konsoluna gizlenen 16 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Araçta 2 çocuğu da bulunan sürücü B.A. ve eşi M.A. gözaltına alındı. Sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise serbest kaldı.

POLİS TAKİBE ALDI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren ekipler, sevkiyatın yapılacağı otomobili plakasını belirleyip, takibe aldı.

AİLE GÖRÜNÜMÜ VERMEK KURTARMADI

B.A.'nın kullandığı otomobil, kent merkezi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Eğitimli köpekle araçta yapılan aramada, konsola paketler halinde gizlenen 16 kilo eroin ele geçirildi. 'Aile' görünümü vermek için otomobilde 10 yaşlarındaki 2 çocuğu da bulunan sürücü B.A. ve eşi M.A., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eşi ve çocukları varken uyuşturucu sevkiyatı yapmak istedi yakalandı

Eşi ve çocukları varken uyuşturucu sevkiyatı yapmak istedi yakalandı

Eşi ve çocukları varken uyuşturucu sevkiyatı yapmak istedi yakalandı

Eşi ve çocukları varken uyuşturucu sevkiyatı yapmak istedi yakalandı

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