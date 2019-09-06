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Eşi ve kayınbiraderini öldürme planı yapan şahsa gözaltı

Aksaray'da tartıştığı eşi ve kayınbiraderini öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan, ifadesinin ardından serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alındı.

DHA | 06.09.2019 - 09:03..
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Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan, bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı.

TARTIŞINCA EVİ TERK ETTİ

Kezban Ç. de tartışmanın ardından iki çocuğunu yanına alarak evi terk edip, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli köyüne giderek ailesinin evine yerleşti.

Eşi ve kayınbiraderini öldürme planı yapan şahsa gözaltı

TÜFEK VE BIÇAKLA YOLA ÇIKTI

Bunun üzerine Koray Ç., eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum." diyerek telefonu kapatan Koray Ç., annesi Zehra Ç.'ye, ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim.'' diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

Eşi ve kayınbiraderini öldürme planı yapan şahsa gözaltı

ANNE İHBAR ETTİ, POLİS DURDURDU

Anne Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Eşi ve kayınbiraderini öldürme planı yapan şahsa gözaltı

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde, eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp, geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım." dediği öğrenildi.

Eşi ve kayınbiraderini öldürme planı yapan şahsa gözaltı

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç., dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Koray Ç.'nin, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Yakışıklı çıksın." demesi dikkat çekti.

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