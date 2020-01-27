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Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

Hatay'da yaşayan kadının tek amacı ise çocuklarının okul masrafını çıkarabilmek...

DHA | 27.01.2020 - 09:17..
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan 43 yaşındaki Leyla Kırık, okul çağındaki 3 çocuğu ile yalnız kaldı.

Bir oto yıkama servisinde iş bulan Kırık, şimdi servise gelen otomobilleri yıkıyor, kurutuyor ve sahibine teslim ediyor. Kırık, başkalarına muhtaç olmadan ayakta durmak ve yaşamak için bulduğu oto yıkama işinden memnun olduğunu söylüyor.

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

3 ÇOCUĞUNUN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Vefakar anne, sabah saatlerinde başladığı işinden kazandığı para ile evini geçindiriyor ve okul çağındaki 3 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılıyor. İşini severek yaptığını anlatan Kırık, "Aslında erkeklerin yaptığı bir iş ama ben de yaparım diyerek çalışmaya başladım. İş bulamayan kadınlara, herkese tavsiye ederim, başkalarına ihtiyaç duymadan çalışabilir ve rahatlıkla geçimlerini sağlayabilirler." dedi.

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

ARAÇ SAHİPLERİ MEMNUN

İşletme sahibi Nahsen Naimioğlu ise Leyla Kırık’ın iş başvurusunda bulunduğunu, yaptıkları değerlendirme sonucu çalışmaya başladığını belirterek, "Serviste gayet iyi çalışıyor. İşletme olarak bizler gösterdiği performanstan, işinin temizliğinden memnunuz. Çocuklarına helal para ile gidiyor ve onların geçimini sağlıyor. Buraya gelen araç sahipleri de memnunlar." diye konuştu.

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

Kırık'ın çocukları da okulların tatil olması nedeniyle boş zamanlarında annelerine yardımcı oluyor ve yanından ayrılmıyor.

Eşinden ayrıldı, oto yıkayarak 3 çocuğuna bakıyor

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