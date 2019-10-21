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Eşinden boşanan adamın mutluluğu

İstanbul'da eşinden boşanan bir kişi, otomobilini gelin arabası gibi süsleyip üzerine 'Boşandım çok mutluyum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı.

DHA | 21.10.2019 - 12:06..
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İstanbul'da, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka camı ve yan kapılarına 'Boşandım çok mutluyum' yazısı yazdıran kişi, damat gibi giyindi.

Daha sonra da araç konvoyu oluşturan adam, kornalara basarak tur attı.

Boşanan adam arabasını süsleyip tur attı İZLE

"DARISI SİZLERİN BAŞINA"

Yanına yaklaşan başka otomobil sürücüsünün, "Duygularını alabilir miyim? Niye böyle bir karar aldın?" sorusu üzerine, "Boşandım çok mutluyum. 2 yıl mücadele ettim. Her şeyimi kaybettim ve kendim de bittim. Boşandığıma gerçekten çok mutluyum. Darısı sizlerin başına. Evlendiğim insan, yanlış bir insandı. Bu saatten sonra evliliği düşünmüyorum. Çocuğum var. Çocuğumu göstermiyorlar." dedi.

Eşinden boşanan adamın mutluluğu

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