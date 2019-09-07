Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde meydana gelen olayda, çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.
ÇOCUKLAR ASILMIŞ HALDE BULUNDU
Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu.
Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.
Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.
Yakalanan cani baba Sibusiso Mpungose, tutuklanarak cezaevine gönderildi
İNTİKAM İÇİN YAPTI
Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.