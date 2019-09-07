Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

1 Geleceğin dünyasını merak edenlere: Köpekli Çocuklar Gece Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

2 Marmaris sahilinde define arayan Rus turist Elinde metal bir dedektörle define arayan Rus gence, zabıta ekipleri müdahale etti.

3 Erdoğan: Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye bir şey kalmaz Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye bir şey kalmaz" dedi

4 Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü Güney Afrika’da, kendisinden boşanmak isteyen eşine kızan Sibusiso Mpungose adlı şahıs, 4 evladını vahşice katletti.

5 Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçe taraftarı olan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına tepki gösterdi.

6 Ukraynalı siyasi tutukluları Zelenskiy karşıladı Rusya ile Ukraynalı siyasi tutukluların takası, bugün yapıldı. Takas edilen Ukraynalı denizcileri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy havaalanında karşıladı ve süreç tamamlanmış oldu.