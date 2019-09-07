taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Güney Afrika’da, kendisinden boşanmak isteyen eşine kızan Sibusiso Mpungose adlı şahıs, 4 evladını vahşice katletti.

DHA | 07.09.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güney Afrika’nın Pinetown şehrinde meydana gelen olayda, çocuklarını okuldan babaları tarafından alındığını öğrenen Xoli Mpungose adlı kadın, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

ÇOCUKLAR ASILMIŞ HALDE BULUNDU

Anne ile beraber eve giden polis, yaşları 4 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenini evde farklı odalarda asılmış halde buldu.

Kadının ilk eşinden olan 16 yaşındaki 4’üncü çocuğun cesedi ise evin yakınında bir bölgede ağaca asılı halde bulundu.

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü



Polis, katil babanın okuldan aldığı 3 çocuğu birbirinden ayırarak farklı odalarda, kemerle asarak öldürdüğünü; üvey olan kızını da diğer okuldan alarak öldürdüğünü belirtti.

Yakalanan cani baba Sibusiso Mpungose, tutuklanarak cezaevine gönderildi

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Basına bilgi veren anne Xoli Mpungose, boşanma kararı aldığı için eşinin bu cinayetleri işlediğini söyledi.

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

476
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

1136
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

115
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

117
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

20
Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

20
İstanbul'da 'DEAŞ'ın kadısı' yakalandı

İstanbul'da 'DEAŞ'ın kadısı' yakalandı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir