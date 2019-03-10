Eşine böbreğini verebilmek için 43 kilo verdi

Bundan tam 23 yıl önce halasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Hasan Ersoy, 2013 yılında tekrar rahatsızlandı. Bu kez eşi Cemile Ersoy devreye girdi.

BÖBREĞİNİ VEREBİLMEK İÇİN KİLOLARINDAN KURTULDU

Önce tüp mide ameliyatıyla 43 kilo veren kadın, ardından eşine böbreğini bağışladı. Vefakar eş, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya saatler yetmez. Ameliyat masasına eşim için yattım. Bir an önce kurtulsun istedim" dedi.

2 YIL MÜCADELE ETTİ, HAYATINI KURTARDI

Fazla kiloları nedeniyle böbreğini bağışlayamayacağı söylenen kadın, birçok diyet uyguladı. İstediği kiloya ulaşamayan Ersoy, soluğu ameliyat masasında aldı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın, eşine böbreğini bağışlayabilmek için 6 ayda tam 43 kilo vererek 120 kilodan 77 kiloya düştü. 2 yıl sonra tekrar ameliyat masasına yatan vefakar eş, bu kez böbreğini vererek eşinin hayatını kurtardı.

"EŞİM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTIM"

Eşinin hastalığı boyunca ailecek sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Cemile Ersoy, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya inanın saatler yetmez. Böbreğini ikinci kez kaybettiğini öğrendiğimde hemen böbreğimi bağışlamak istedim. O zaman 120 kilo olduğumdan böbreğimi bağışlayamadım. Geçirdiğim tüp mide ameliyatı sonrası 43 kilo verim. Sırf eşim için yattım o ameliyat masasına. Böbreğimi vereyim ve bir an önce kurtulsun istedim" diye konuştu. Organ naklinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Diyaliz çok zor bir süreç. Böbrek naklinin hiçbir sakıncası yok. Bir insan tek böbrekle hayatını rahatlıkla sürdürüyor" dedi.

''BEN DE AYNISINI YAPARDIM''

Böbrek nakli gerçekleştiren hastanede, eşinin azmi sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Ersoy, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Aynısı onun başına gelmiş olsa ben de yapardım." diyerek organ nakli konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.