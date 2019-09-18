Eşine boşanmak istediğini söyledi, cenazesini aldı

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan 44 yaşındaki Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı.

Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen 37 yaşındaki eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin." diyerek gözyaşı döktü.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine, 'Boşanalım' dediğini belirtti. Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.