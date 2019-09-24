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Eşine cinsel saldırıda bulunan adam beraat etti

Başakşehir'de boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın, beraatine karar verildi.

AA | 24.09.2019 - 12:10..
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İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.T. ile müşteki M.T. ve tarafların avukatları katıldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşmada söz alan müşteki M.T., şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Aylarca sığınma evinde kaldım. İlk eşimden olan çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum." dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, atılı suçu işlediği sabit olan sanığın "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son söze sorulan sanık E.T., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin "eşe karşı cinsel saldırı" suçunu işlediği yönünde mahkumiyetini gerektirir kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine hükmetti.

Eşine cinsel saldırıda bulunan adam beraat etti

12 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTENİYORDU

E.T.'nin, cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu. Davanın ardından açıklama yapan M.T., her gün kadına karşı şiddet haberleri çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

"Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Karara itiraz edeceğim, bir üst mahkemeye taşıyacağım. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme şüphe var demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz takdirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz."

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