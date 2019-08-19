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Eşine kızan adam kendini nehre attı

Zonguldak'ta eşiyle tartıştığı iddiasıyla köprüden nehre atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 19.08.2019 - 01:08..
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Çaycuma ilçesi girişindeki Çaycuma köprüsünde çıplak halde bir kişinin köprünün altındaki su boruların üzerinde oturduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Eşine kızan adam kendini nehre attı

Eşine kızan adam kendini nehre attı

İKNA EDEMEDİLER, NEHRE ATLADI

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri eşiyle tartıştığı için köprüye çıktığı iddia edilen 35 yaşındaki N.T. isimli şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.T., Filyos nehrine atladı.

Eşine kızan adam kendini nehre attı

NEHİRDE SÜRÜKLENİRKEN İTFAİYE KURTARDI

Bir süre nehirde sürüklenen şahsı sudan Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. N.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşine kızan adam kendini nehre attı

Eşine kızan adam kendini nehre attı

Eşine kızan adam kendini nehre attı

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