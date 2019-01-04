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Eşine kızıp 2 yaşındaki kızını rehin aldı

Dini nikahla yaşadığı eşinin kendisinden ayrılmak istemesine kızan adam 2 yaşındaki kızını kaçırdı.

İHA | 04.01.2019 - 03:19..
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Zonguldak’ta 38 yaşındaki Kemal M., hakkında evden uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre önce cezaevine konuldu. Tahliye olan adam, dini nikahlı eşi Dilber M.’nin yaşadığı eve gitti.

Kemal M.’yi karşısında gören Dilber M. jendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilber M. evin penceresinden atlayarak teyzesinin evine kaçtı. Bunun üzerine Kemal G. de 2 yaşındaki çocuğunu da alarak Dilber M.’nin teyzesinin evine geldi.

Eşine kızıp 2 yaşındaki kızını rehin aldı

AİLE POLİSE HABER VERDİ

Kemal G.’nin 2 yaşındaki kızını rehin aldığını gören ekipler bir süre adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından ikna olan Kemal G. ekiplerce gözaltına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Karaelmas Polis Merkezi’ne getirildiği sırada gazetecilere saldırdı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle polis merkezine götürülen Kemal G.’nin sorgusu sürüyor.
Eşine kızıp 2 yaşındaki kızını rehin aldı


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