Eşine kızıp kendini bıçakladı

Sıradükkanlar mevkinde bir hipermarket önünde, bir süredir eşiyle araları açık olan H.K., karısına kızarak bıçağı karın bölgesine iki defa soktu. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ambulans çağırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

112 Acil Servis ekipleri yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Muratlı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan H.K., oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.