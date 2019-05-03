Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşine şiddet uyguladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü.

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ZORLA ARACA BİNDİRDİ

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, eşi ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline tekme ve yumruklar da atan kişi, uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde öfkeli kişinin, eşini zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.

Diyarbakır'da eşine ve oğluna şiddet uygulayan baba ViDEO





