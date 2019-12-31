Eşini 20 yerinden bıçaklayan cani koca

Cezaevi firarisi A.K, eşi Gülten K.'yı teyzesinin Manisa'daki evinin yakınlarında yakalayarak seri bıçak darbeleriyle yaraladı.
Kanlar içinde kalan ve teyzesinin evine kaçan Gülten K. tam 20 bıçak darbesi aldı ve ağır yaralandı.
KISA SÜREDE YAKALADI
Elindeki bıçakla olay yerinden kaçan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu biten A.K. ise Turgutlu Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen A.K. adliye girişinde 'Karınızı neden bıçakladınız' sorusuna 'Annesine sorun' diye cevap verdi.
EŞİ YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Gülten K.'nın ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve Turgutlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.