Eşini 20 yerinden bıçaklayan cani koca

1 Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı Tokat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar, ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı.

2 Ehliyeti olmayan sürücü bir kişinin ölümüne sebep oldu Kullandığı otomobilin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık Nuh Şengün, ''Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür.'' dedi.

3 Yemekleri tek öğüne düşen öğrenciler: Müşteri değiliz İstanbul Üniversitesi öğrencileri bugün Beyazıt Kampüsü önünde bir araya gelerek yemekhane zammını protesto etti.

4 2020’ye mektup Sevgili 2020, seni unutacağımı mı sandın? Hadi gel, bu ilk buluşmamız olsun; tanış olalım…

5 2019’da en çok hangi kitapları okuduk 2020’ye “Merhaba!” derken, koca bir yıl çok satanlar listesinden inmeyenleri, en çok okunan kitapları konuşalım mı? Siz bu yıl iyi bir okur muydunuz?

6 2019 yılının en golcü futbolcuları Dünya futbolunun 2019 yılında en skorer ismi 57 gol atan Faslı Abderrazak Hamdallah oldu. Süper Lig'de ise 23 kez fileleri havalandıran Alanyasporlu Cisse zirvede yer aldı.