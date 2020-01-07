Eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık hakim karşısında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ayşe Seyidoğlu, işe gitmek için evinin önünde servis beklerken eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından, 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Yoğun bakıma alınan Seyidoğlu, gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başarabildi.

Olay günü yakalanan eski eş Nizamettin Seyidoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Kendisinin ve çocuklarının can güvenliğinin olmadığını söyleyen Ayşe Seyidoğlu, “Bu adam dışarıda olsa can güvenliğimiz hiç kalmayacak. Bunun vebali büyüktür.” dedi.





TUTUKLULUĞUNUN DEVAM EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin hala devam ettiğinin altını çizerek, sanığın indirim hükümleri uygulanmaksızın, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise sanığın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını, gözaltı ve tutuklu kaldığı sürenin cezasından mahsubunu, atılı suçun niteliği dikkate alınarak tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme niyetiyle bu eylemi gerçekleştirmediğini söyleyerek, “İstese tek darbeyle öldürürdü. Lütfen bu konuyu dikkate alın.” dedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.





''KEŞKE AYŞE, SEVDİĞİMİN ÇEYREĞİ KADAR BENİ SEVSE''

Söz hakkı verilen sanık Nizamettin Seyidoğlu ise ağlayarak yaptığı savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını iddia etti. Sanık Seyidoğlu, “Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım. Tasarlama bunların işi. Keşke Ayşe, sevdiğimin çeyreği kadar beni sevse.” dedi.

''O YEŞİL GÖZLERİNE KURBAN OLURUM''

Sanık, ardından 21 kez bıçakladığı eşine dönerek gözyaşlarıyla, “O senin yeşil gözlerine kurban olurum. O yeşil gözlerinden akan her yaşa kurban olurum.” diye konuştu.

''BU ADAM ROL YAPIYOR, BUNA İNANMASINLAR''

Duruşma sonunda açıklamada bulunan Ayşe Seyidoğlu, sanığın konuşmalarının düzmece olduğunu söyledi. Seyidoğlu, “Olayı mal davasına, şiddet davasına, seviyorum davasına çevirdiler. Hepsi yalan, düzmece. Buradan sayın hakim ve savcılarıma sesleniyorum. Bu adam rol yapıyor. Buna inanmasınlar. İndirim almak istiyor. Kesinlikle buna inanılmasın. Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar.” diye konuştu.

''İNDİRİM ALMAK İSTİYOR''

Eşinin savunmasında, “Ben onun yeşil gözlerine kurban olurum” söylemini eleştiren Seyidoğlu, “Kesinlikle ona inanmıyorum. İndirim almak istiyor. İstemeden böyle bir şey yapmış gibi göstermek istiyor.'' dedi.