taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2824
Euro
6.056
Altın
1278
Borsa
90974.79
Gram Altın
217.194

Eşini katleden adama ömür boyu hapis cezası

Eskişehir'de 2 yıl önce tartıştığı eşini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Dedeler, çıktığı mahkeme ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 27.12.2018 - 12:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

4 Ekim 2016 tarihinde, Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta işsiz olan Sedat Dedeler, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Elvan Dedeler, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Sedat Dedeler, polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Sedat Dedeler hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Dedeler, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Eşini katleden adama ömür boyu hapis cezası

"ÇOK PİŞMANIM"

Daha önceki duruşmalarda eşiyle sık sık tartışlarını belirtip, "Olay günü kendisine 'Çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek, bana hakaret etti ve tartışma sırasında 'Seni aldattım' dedi. Bağırıp, çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim" diye ifade veren Sedat Dedeler, bugünkü duruşmada sadece "Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sedat Dedeler'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Eşini katleden adama ömür boyu hapis cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

1399
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

209
PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

PKK'lı terörist Wall Street Journal'a röportaj verdi

182
Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

201
Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti

45
İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

77
Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir