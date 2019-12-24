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Eşini ağır yaralayıp kaçan koca ölü bulundu

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine barışma bahanesiyle giden Yusuf E., barışmak istemeyen eşini yanında getirdiği silahla ağır yaraladı.

DHA | 24.12.2019 - 16:25..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Seyrantepe Mahallesi'nde muhasebeci Öznur E., yaklaşık bir ay önce eşi Yusuf E.'den ayrılmak için boşanma davası açarak annesinin evine yerleşti.

Bir süredir eşiyle barışmak için uğraşan Yusuf E., zaman zaman eşinin iş yerine gelerek eşini ikna etmeye çalıştı.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Bugün çiçek alarak Öznur E.'nin iş yerine gelen Yusuf E., eşine barışma teklifi etti. Ancak Öznur E., bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Yusuf E., silahını çıkararak eşine rastgele ateş etmeye başladı.

Öfkeli kocanın silahından çıkan üç kurşun Öznur E.'nin vücuduna isabet ederken, talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren koca ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Eşini ağır yaralayıp kaçan koca ölü bulundu

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan çalışanlar, iş arkadaşlarını kanlar içinde yerde görünce büyük bir panik yaşadı. Kısa süreliği paniği atlatan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur E.'nin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Öznur E.'nin 18 yıldır evli olduğu, 13 yaşında bir kız ve 1 yaşında erkek çocuğu olduğu belirtildi.

Eşini ağır yaralayıp kaçan koca ölü bulundu

KAÇAN KOCA  ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Polis ekipleri, eşine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçan Yusuf E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yusuf E., bir süre sonra yolda ölü olarak bulundu.

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