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Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Küçükçekmece'de evinde eşini sevgilisi ile yakalayan adamın, ikisini bir odaya kapatıp akrabalarını çağırdığı, bunun üzerine yasak aşk yaşayan ikilinin 5'inci kattan atladığı iddia edildi.

İHA | 26.11.2019 - 11:53..
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Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de Hüseyin K., eve geldiğinde karısı Zeynep K.'nin hareketlerinden şüphelendi.

Daha sonra evde bir erkek montu gören Hüseyin K., evin içinde adamı aramaya başladı. Aykut D.'yi dolapta saklanırken bulan Hüseyin K., adamı öldüresiye dövdü.

SEVGİLİLER ÖLDÜ

Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitleyen Hüseyin K., akrabalarını arayarak durumu anlattı. Bu sırada odada kilitli olan Zeynep K. ve Aykut D., 5'inci kattan atladı. Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybederken; Aykut D., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Hüseyin K. ile Zeynep K.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay hakkında inceleme başlatan ekipler, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Küçükçekmece'de aldatma olayı kanlı bitti VİDEO

'BALKONA SAKLANIP, ATLADILAR'

Hüseyin K., polis ekiplerine verdiği ifadede Aykut D.’nin montunu gördüğünü ve Aykut D. ile boğuştuğunu daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.’yi odaya kilitleyerek, akrabalarına haber verdiğini söyledi. Hüseyin K., dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında Zeynep K. ve Aykut D.’nin balkonda saklandıklarını, ardından şahısların atladıklarını ifade etti.

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Zeynep Kurt ile Aykut D.

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