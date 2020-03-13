Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

Düzce'de Metek Mahallesi’nde 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti.
Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti.
KARISI BARIŞMAK İSTEMEDİ
Adam telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi.
Kadının, barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.
YANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.