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Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

Düzce'de evini terkeden karısını barışmaya ikna edemeyen adam, bidondaki benzini dökerek kendini yakması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA | 13.03.2020 - 10:03..
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Düzce'de Metek Mahallesi’nde 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti.

Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti.

Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

KARISI BARIŞMAK İSTEMEDİ

Adam telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi.

Kadının, barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.

YANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

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