Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı

21,248 kez izlendi

21,558 kez izlendi

1,517 kez izlendi

12,445 kez izlendi

19,956 kez izlendi

Üniversiteli öğrenciler otogara akın etti

2,369 kez izlendi

1,363 kez izlendi

1 Samsun'da kadın cinayeti: Oğlu annesini öldürdü Samsun'da annesini boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü için aranan 32 yaşındaki oğlu, lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

2 İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı Balıkçı teknesi içerisinde bulunan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

3 Avrupa'da maçlar ertelendi, gözler Beinsports'ta Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Almanya Ligi ve Portekiz Ligi için ülkelerin yayıncı kuruluşları, maçları şifresiz yayınlama kararı aldı.

4 Sergen Yalçın'ın derbi kadrosu şekilleniyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, siyah-beyazlı ekibin başında çıkacağı ilk derbi Galatasaray mücadelesi için sahaya süreceği 11 şekillendi.

5 Türkiye'de koronavirüs manzaraları Bursa'da bir kahvehanede vatandaşlar maske taktı, eldiven giyip okey oynadı.

6 Varank: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.