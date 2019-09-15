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Eşini bıçaklayacakken araya giren kişiyi öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski eşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Eski eşi Fatma Coşkun'u bıçaklamak isteyen Gökhan Coşkun, yanlışlıkla kavgada araya giren aile yakınını bıçakladı.

DHA | 15.09.2019 - 16:37..
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Aydın'da bir aile faciası yaşandı.

ESKİ EŞLER TARTIŞMAYA BAŞLADI

Dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı.

Gökhan Coşkun da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Eşini bıçaklayacakken araya giren kişiyi öldürdü

ARAYA GİREN KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti.

Eşini bıçaklayacakken araya giren kişiyi öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gökhan Coşkun kaçarken, ağır yaralanan Ardınç, olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Gökhan Coşkun'u aramaya başladı.

Eşini bıçaklayacakken araya giren kişiyi öldürdü

'SABAH ORADAYIM' PAYLAŞIMI

Gökhan Coşkun'un, olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, "Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah oradayım." notunu paylaştığı görüldü.

Eşini bıçaklayacakken araya giren kişiyi öldürdü

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