Eşini bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı

Samsun’da boşanma davaları devam eden karısını, hastanenin otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, mahkemece tutuklandı.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin, 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Şahin ile karşılıklı boşanma davası açtı. Merve Şahin’in 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği, 13 Aralık’ta da duruşmalarının yapılacağı öğrenildi.

KIZINI GÖRMEK İÇİN SAMSUN'A GELDİ

Enis Adem Şahin, Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a, annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynayan Enis Adem Şahin, aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi.

EŞİNİ 25 YERİNDEN BIÇAKLADI

Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin eşine saldırarak bıçaklayıp kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastane kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti. Merve Şahin’in otopsi sonucu 25 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

EKİPLER EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Enis Adem Şahin, polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Enis Adem Şahin, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.