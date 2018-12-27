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Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürdü

Adana’da eşini çekiç ve bıçakla öldürüp komşularına haber veren zanlının, eşini kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğü ileri sürüldü.

İHA | 27.12.2018 - 10:02..
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Adana, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde dün sabah iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30 sıralarında komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.’yi (38) öldürdüğünü söyledi. Komşular hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis Harun Ç.’yi gözaltına alıp evi kontrol etti. Bu arada olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemede, Harun Ç.’nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı, polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürdü

BOŞANMAK İSTEDİ, KAVGA ÇIKTI

Zanlının yapılan sorguda işsiz kaldığı için eşinin kendinden boşanmak istediğini dün sabah da kalkınca bu nedenle kavga çıktığını, önce eşinin kafasına çekiçle vurduğunu daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlı sorgusunun ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, tırnak örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Zanlı burada tırnak örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürdü

Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürdü

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