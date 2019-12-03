Samsun'da Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi’nde inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darbederek, yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Eşine şiddet uygulayan öfkeli koca, olay sonrası kayıplara karıştı. Ardından, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan koca, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Eşini darbedip üzerine kaynar su döken adam serbest kaldı VİDEO



ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ADLİYEDEN ÇIKTI

Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

''BEN YAKMADIM, KAZARA OLDU''

Gazetecilerin "Eşinizi neden yaktınız?" sorusuna, "Ben yakmadım, kazara oldu." diyen S.K., "Neden darbettiniz?" sorusuna da düşüp kafasını kapıya vurduğunu söyleyerek, biraz alkollü olduğunu kabul etti.