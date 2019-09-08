Eşini kurtarmak isterken balkondan düşen adam da öldü

İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde eşiyle tartışan Hilal Güneş, kendini balkondan boşluğa bırakmıştı.

KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE DÜŞTÜ

Kocası Gökhan Güneş, eşini tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düşmüştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilal Güneş için Güzelyalı Ömer Hekim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE NAMAZINDA İKİNCİ ÖLÜM HABERİ GELDİ

Cenazede, Hilal Güneş’in yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı kılındığı sırada Gökhan Güneş’in de hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Aile ikinci kez yıkılırken, Hilal Güneş’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.