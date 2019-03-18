Eşini öldürdü teslim oldu

İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki satış temsilcisi Fatma Alyar ve aynı yaşta olan kocası minibüs şoförü Eren Erdoğan yaklaşık 6 ay önce dünya evine girdi. Birbirini çok seven iki genç arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışmalar yaşanmaya başladı.

Eren Erdoğan tarafından şiddete maruz kalan Fatma Alyar bu durumu ailesine bildirerek yardım istedi. Genç kadın ailesinin desteğiyle eşinin evinden annesinin evine taşındı ve ardından boşanma davası açtı. Darp raporu da alan genç kadın eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı.

ÖLDÜRDÜ 40 DAKİKA DOLAŞTI

Durumu öğrenen öfkeli koca önce Alyar’ın evinin çevresinde dolaşarak genç kadını rahatsız etmeye başladı. Ardından bununla yetinmeyen öfkeli koca genç kızın babasının iş yerine giderek ağza alınmayacak küfürler ve tehditler savurmaya devam etti. Bunlarla yetinmeyen Eren Erdoğan genç kadına gözdağı vermek amacıyla evinin etrafında havaya silahla ateş ederek korkutmaya çalıştı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen defalarca darp ettiği eşinin peşini bırakmayan koca son olarak önceki gün iş yerinden helallik almak için gittiği karısının karşına çıktı. Erdoğan, barışmak istediğini belirterek aracına bindirdiği karısıyla Basın Ekspres Caddesine geldiklerinde ise belinden silahını çıkartarak tek el ateş etti. Yüzüne kurşun isabet eden Fatma Alyar araç içerisinde koltuğa yığıldı. Şoka giren kızgın koca karısının cenazesiyle yaklaşık 40 dakika dolaştıktan sonra Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi’ne gelerek teslim oldu.















