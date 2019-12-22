Eşini öldüren adam polise teslim oldu

İstanbul Bahçelievler'de, Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached Hıchem, kuaför olan eşi Mazouzı Fatıha ile iş bulması konusunda tartıştı.

EŞİNİ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeli koca Rached, masanın üzerinde bulunan bıçakla eşine saldırdı.

Bıçak darbelerinin hedefi olan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kocası evden dışarıya çıktı.

KATİL EŞ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sabah saatlerinde polis ekiplerini arayan cani koca, karısını öldürdüğünü belirterek ekiplerle birlikte olayın gerçekleştiği eve gitti. Olay yerinde karısını öldürdüğünü itiraf eden koca, gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mazouzı Fatıha’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Cezayirli kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kadının ölüm haberini alan çevredeki arkadaşları ise gözyaşları içerisinde tabuta sarılarak, sinir krizi geçirdi.