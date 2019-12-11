Eşini öldüren adamdan çocukları şikayetçi olmadı

İstanbul Küçükçekmece'de 3 Ekim 2018'de yaşanan korkunç olay şöyle gelişti:

67 yaşındaki Adil Doğan, kendisinden 10 yaş küçük eşi İkram Doğan’ı keserle öldürdü. Bununla da yetinmeyen zanlı, meyve bıçağıyla talihsiz kadının burnunu, kulaklarını ve dudağını kesti.

Doğan, feci cinayetten 6 ay önce de eşini iple asmaya çalıştı fakat çocukları buna engel oldu.

OĞLUNU ARADI, SONRA DA SAKLANDI

Hunharca eşini katleden Adil Doğan, cinayeti işledikten sonra ise oğlu Deniz Doğan’ı arayarak, “Oğlum ben anneni öldürdüm.” dedi ve Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi’nde silah ve 42 mermiyle yakalandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cinayetin üzerinden geçen 1 yılın ardından Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Adil Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

"SANIK BABAM, ÖLEN ANNEM OLUR"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan çiftinin çocuklarından Netice Ceylan, halasının kendisine annesinin bir kişiyle aralarında bir şey olduğunu söylediğini, annesinin de önce inkar sonra da kabul ettiğini belirterek, "Ben sanıktan şikayetçi değilim.” dedi. Oğlu Sedat Doğan da, “Ben şikayetçi değilim. Sanık babam, ölen annem olur. Olay tarihinde iş yerindeydim. Olayın nasıl olduğunu görmedim.” diyerek şikayetinden vazgeçti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Adil Doğan ise eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişi için “O, kendi karısını öldüren birisidir. Kötü bir ailedir. Tahliyemi isterim.” dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede Adil Doğan hakkında “eşini canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, “eşi öldürmeye teşebbüs” suçundan da 9 yıldan 15 yıla adar hapis cezası talep edildi.