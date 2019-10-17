Eşini öldüren polis için savcı, tahrik indirimi istedi

İzmit'teki bir polis merkezinde görevli olan polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde, tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdü.

Olaydan sonra teslim olan İbrahim Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Yavuz hakkında 'eşini kasten öldürdüğü' iddiası ile açılan davaya, Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederek, 'henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması' nedeniyle haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istedi.

MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme heyeti İbrahim Yavuz’un tutukluluk haline karar vererek, tarafların mütalaa karşısındaki savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.