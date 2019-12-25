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Eşini öldüren polis memuruna 24 yıl hapis cezası

Boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiasıyla iki el ateş ederek öldüren polisin, cezası belli oldu.

İHA | 25.12.2019 - 15:22..
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNE VE KARNINA İSABET ETTİ

Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı -2

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AŞIRI TAHRİKLERİ SONUCU MEYDANA GELDİ"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın, karar duruşması bugün görüldü. Cumhuriyet Savcısı, Elif Kaya Yavuz’un boşanma sürecindeyken başka biri ile gönül ilişkisi kurarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeni ile sanık hakkında tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti. Yavuz, “Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır, takdir mahkemenindir. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim.” dedi.

Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı -1

24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Daha sonra mahkeme heyeti, sanık hakkında ‘Eşe Karşı Kasten Öldürme’ suçu işlediği kanaatine vararak Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, ilk haksız hareketin kim tarafından tespit edilmediğinden bu durum sanık lehine haksız tahrik nedeni kabul edilerek sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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