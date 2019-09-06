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Eşini öldürmeye giderken yakalanan kişi serbest kaldı

Tartıştığı eşi ve kayınbiraderini öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan şahıs 2 kez gözaltına alınıp bırakıldı.

AA | 06.09.2019 - 19:24..
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Eşini öldürmeye giderken yakalanan kişi serbest kaldı

Konya'da tartıştığı eşini öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annesinin ihbarı üzerine yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan kişi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

K.Ç'nin emniyetten daha önce serbest bırakılmasına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

EMNİYETE GETİRİLDİ

İtiraz üzerine şüpheli bugün Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Eşini öldürmeye giderken yakalanan kişi serbest kaldı

ADLİ KONTROLLER SERBEST

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE SERBEST KALMIŞTI

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Eşini öldürmeye giderken yakalanan kişi serbest kaldı

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç. evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun Aksaray'a doğru gittiğini öğrenen ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti. 
Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç. emniyette ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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