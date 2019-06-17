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Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Başakşehir'de polisi arayarak “Karımı öldürdüm, intihar edeceğim.” diyen zanlı intihar girişiminde bulundu. Zanlı hastaneye kaldırıldı.

İHA | 17.06.2019 - 15:52..
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İstanbul Başakşehir'deki bir villada yaşayan Naci Yörükoğlu ile eşi Derya Yörükoğlu arasında tartışma yaşandı.

CİNNET GETİRDİ, EŞİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle sonucu Naci Yörükoğlu, cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşinin öldüğünü anlayan cani koca, daha sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Aynı zamanda polisi de arayan zanlı, karısını öldürdüğünü ve kendisinin de intihar ettiğini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca, devreye itfaiye ekipleri girdi. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı kıran ekipler, içeri girince dehşetle karşılaştı. Eve giren itfaiye ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirlerken cani koca ise olay yerin de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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