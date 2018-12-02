Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

BİLİNMEYEN SEBEPTEN TARTIŞTILAR Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki otomobilde bulunan Merve Ş. ile eşi Enes Adem Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçtı. Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. BIÇAKLAYAN ADAM YAKALANDI Polis, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş'yi yakaladı. Öte yandan, cinayetin ardından aracıyla Ulugazi TOKİ konutlarına giden şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda kıyafetlerini değiştiren zanlının aracını bırakarak yaya olarak kaçması yer alıyor.