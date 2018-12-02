taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da bir kadın boşanmaya hazırlandığı eşi tarafından hastane otoparkında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

AA | 02.12.2018 - 16:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü

BİLİNMEYEN SEBEPTEN TARTIŞTILAR

Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki otomobilde bulunan Merve Ş. ile eşi Enes Adem Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışma sırasında Enes Adem Ş, eşini otomobilde bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçtı. Ağır yaralanan Merve Ş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü

BIÇAKLAYAN ADAM YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan Enes Adem Ş'yi yakaladı. Öte yandan, cinayetin ardından aracıyla Ulugazi TOKİ konutlarına giden şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda kıyafetlerini değiştiren zanlının aracını bırakarak yaya olarak kaçması yer alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

140
Sebahat Tuncel açlık grevinde

Sebahat Tuncel açlık grevinde

269
EURO 2020 elemelerindeki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020 elemelerindeki rakiplerimiz belli oldu

156
Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

50
CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

122
Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

117
CHP'den 'asgari ücret' teklifi

CHP'den 'asgari ücret' teklifi

330
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir