Eşini pusu kurup öldüren kocanın müebbeti istendi

Iğdır, Cumhuriyet Mahallesi Salman Sokak’ta meydana gelen olayda, tır şoförü Mehmet Çağraş, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Güner Çağraş’ı barışmaya ikna edemeyince çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"2 SAAT BOYUNCA BEKLEDİM"

Eşini, yaşadıkları sorunlar nedeniyle ve kendisini aldattığı yönündeki söylemler sebebiyle, olaydan bir gün önce öldürmeye karar verdiğini söyleyen Mehmet Çağraş, iddianamedeki ifadesinde, "Iğdır'a döndüğümde eşim beni eve kabul etmedi. Ben de oğlumun evinde kalmaya başladım. Evin yakınındaki caddeye açılan ara sokakta saklandım. Eve dönünceye kadar iki saat yolda bekledim. Yanımdan geçtiği sırada bir gün önce satın aldığım bıçağı önce sırtına sapladım. Sonra kendimi kaybettim ve defalarca bıçakladım." dedi.





MÜEBBETİ İSTENDİ

Öldürülen Güner Çağraş’ın ailesinin Avukatı Duygu Yılmaz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Avukat Yılmaz, "Bu tarz vakalarda sanıklar, toplumu ve mahkemeleri yanıltmak adına çeşitli bahaneler üretmekte, tabiri caizse kanuna karşı hile yapmaktadırlar. ‘Çok sevdim öldürdüm, kıskandım öldürdüm’ gibi gerekçelerle başkasının canına kıyamaz. En temel hak olan yaşam hakkını elinden alamaz. Ülkemizde gün geçtikçe artan kadın cinayetlerinin önüne geçmek için haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi yapılmamalı ve sanıklar hak ettikleri cezaları almalı." diye konuştu.



