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Eşini ve bebeğini döven babayı serbest bıraktılar

Konya'da ağlayan 7 aylık bebeği Merve Gül ile bu nedenle tartıştığı eşi 22 yaşındaki Fadime K.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K., adli kontrolle serbest kaldı.

DHA | 03.01.2019 - 14:27..
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Dün saat 16.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta Mehmet K., evde bebeği Merve Gül'ün sürekli ağlamasına sinirlenip, küfürler etmeye başladı.

HEM EŞİNİ HEM DE BEBEĞİNİ DÖVDÜ

Fadime K. de ''Çocuğa niye küfür ediyorsun?'' diyerek eşine tepki gösterdi. Bunun üzerine Mehmet K., eşi Fadime ile bebeğini dövdü. Bir ara pompalı tüfeği almaya yönelen Mehmet K., bu kararından vazgeçip evden çıktı. Fadime K. de bebeğini yanına alıp, komşusuna sığınarak polisi aradı.

Eşini ve bebeğini döven babayı serbest bıraktılar

BABA GÖZALTINA ALINDI

Verilen adrese sevk edilen polis ekipleri, evin önünde önlem alarak, dönen Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadime K. ile kızı ise kontrolden geçirildi.

Eşini ve bebeğini döven babayı serbest bıraktılar

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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