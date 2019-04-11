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Eşini ve kayınvalidesini öldüren Suriyeli yakalandı

Bursa'da iki Suriyeli kadın, vahşi bir cinayete kurban gitti. Altınları için cinayeti işleyen zanlı ise Suriye'ye kaçmadan yakalandı.

DHA | 11.04.2019 - 09:41..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün apartman dairesinden ses duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş 29 yaşındaki Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren Suriyeli yakalandı

ALTINLARI ÇALDI

Çevredekileri dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattap ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis, şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.J., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattap’ın işlediğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren Suriyeli yakalandı

AYNI EVDE İKİNCİ CESET

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren Suriyeli yakalandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇMADAN YAKALANDI

Gözaltındaki K.J. ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattap'a vermediklerini, Ali Hattap'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını ileri sürdü. Ali Hattap'ın çaldığı altınlarla birlikte Suriye’ye kaçacağı yönünde istihbarat alan polis ekipleri, çalışmalarını genişletti. Ali Hattap'ın Adana’ya geldiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren Suriyeli yakalandı

TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa’ya getirilen Ali Hattap, Bursa Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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