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Eşini ve kızını naylon poşet ile yakan baba tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, tekrar gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

AA | 11.11.2019 - 22:36..
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Doğubayazıt'da evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.'yi (2) de darp ettiği iddiasıyla Ramazan İ. (27) gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ramazan İ. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkarttı. Evine yakın bir adreste yakalanan Ramazan İ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Eşini ve kızını naylon poşet ile yakan baba tutuklandı

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