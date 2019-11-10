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Eşini ve kızını naylon poşetle yaktı

Ağrı'da eşini döven sonrasında da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlatan, aynı yöntemi 3 yaşındaki kızına da uygulayan şahıs, gözaltına alındı. İfadesi alınan cani, serbest kaldı.

DHA | 10.11.2019 - 11:56..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve evine alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü.

POLİS HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan 3 yaşındaki N.İ. de odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı. Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesini aldı.

Eşini ve kızını naylon poşetle yaktı

SERBEST KALDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı N.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eşini ve kızını naylon poşetle yaktı

"6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ., yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten M.İ., "6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri, eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına birşey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum." diye konuştu.

Eşini ve kızını naylon poşetle yaktı

Eşini ve kızını naylon poşetle yaktı

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