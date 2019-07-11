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Eşini ve mesajlaştığı adamı vurdu

Eşinin telefonda bir başkasıyla mesajlarını yakalayan adam, ormanlık alanda dehşet saçtı. Jandarmaya teslim olan adam, cinayetten yargılanacak.

İHA | 11.07.2019 - 16:37..
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde eşinin kendisini aldattığını düşünen fabrika işçisi F.E., eşini takibe aldı.

Telefon mesajlarını inceleyen F.E., eşi E.E.’nin U.K. ile olan mesajlarını gördü.

EŞİ ÖLDÜ, MESAJLAŞTIĞI KİŞİ AĞIR YARALI

Sonrasında U.K. ile buluşma ayarlayan F.E., eşi ve sevgilisini ormanlık alanda av tüfeğiyle vurdu. F.E.'nin eşi E.E. olay yerinde hayatını kaybederken, U.K. ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan U.K.’nin, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Öte yandan, panikle olay yerinden kaçmaya çalışan F.E., olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. F.E., bugün adliyeye çıkarıldı.

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