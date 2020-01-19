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Eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

İzmir'de bir parkta tartıştığı eşine 2 el ateş ederek ağır yaralayan Murat S., polis ekipleri gelene kadar eşinin yanından ayrılmayarak gelen ekiplere teslim oldu.

DHA | 19.01.2020 - 20:50..
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yıl Parkı'nda, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.'ye, yanında getirdiği silahıyla ateş etti.

Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi -1

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Polis ekipleri gelinceye kadar yaralı eşinin başında bekleyen Murat S., polislere tabancayı bırakarak teslim oldu.

Yaralı Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AĞIR YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Omzuna ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 


Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi -2

Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi -3

Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi -4

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