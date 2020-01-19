Eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yıl Parkı'nda, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.'ye, yanında getirdiği silahıyla ateş etti.

Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

Polis ekipleri gelinceye kadar yaralı eşinin başında bekleyen Murat S., polislere tabancayı bırakarak teslim oldu.

Yaralı Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AĞIR YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Omzuna ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.











