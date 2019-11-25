Eşini vurmak isteyen adamın silahı tutukluk yaptı

31 yaşındaki Etiemerson de Souza Moura, bir arkadaşıyla birlikte eşini çalıştığı dükkanda ziyaret etti, ancak talihsiz eş, Moura'nın onu öldürmek istediğini bilmiyordu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tutukluk yapan silah sayesinde kurtuldu VİDEO



SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Moura bir anda cebinde bulunan silahı çıkardı ve eşini vurmak istedi. Ancak silahlık tutukluk yapınca eş son anda ölümden döndü.

ZANLI YAKALANRAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Silahın tutukluk yapmasıyla bir anda şaşkınlık yaşayan Moura, bir kaç kez havaya ateş etti, Araya ise arkadaşları girdi. Polise ihbar edilen olay sonrası genç adam kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.