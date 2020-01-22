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Eşini yumrukla öldüren kocaya hapis cezası

Yorganları düzensiz yerleştirdiği için eşini yumruklayarak öldüren sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 22.01.2020 - 13:01..
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Gaziosmanpaşa'da yaklaşık iki yıl önce diyaliz hastası eşini yumruklayarak önce ağır yaraladığı, daha sonra da ölümüne neden olduğu için iki kez tutuklanan Erkan Dursun'un yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanık Erkan Dursun hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemi nedeniyle ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

"SUÇSUZUM"

Sanık Erkan Dursun son savunmasında, "Hastaneye yürüyerek gittiğimizde eşimin hiçbir şeyi yoktu. İki çocuğum vardır. Tutuklu olduğum için mağdur durumdalar, bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi. Sanık Erkan Dursun son sözünde ise "Suçsuzum" dedi.

"BABAM ANNEME VURMADI"

Öte yandan Dursun'un kızı Tuğba Dursun tanık olarak verdiği ifadesinde, "Kesinlikle babamın anneme vurması söz konusu değil. Aralarında problem yoktu" demişti. Sanığın babası Ahmet Dursun ve bacanağı Mehmet Ertaş da, ölümün ameliyattan kaynaklandığını düşündüklerini söylemişlerdi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Dursun hakkında eşine karşı "Yaralama" ve "Kasten öldürme" suçlarından iddianame düzenlenmişse de "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçunun sübut bulduğunu belirterek önce 1 yıl hapis verdi. Suçu eşine karşı işlemesi nedeniyle cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran heyet, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemi nedeniyle ölüme sebebiyet verdiğini belirterek sanığa 13 yıl hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, sanık Erkan Dursun'u sonuç olarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Eşini yumrukla öldüren kocaya hapis cezası

 

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