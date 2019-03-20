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Eşinin 60 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Adana'da bir kişi, eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Zanlının eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan, sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.

İHA | 20.03.2019 - 09:04..
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Taksicilik yapan 60 yaşındaki Cevdet K., 50 yaşındaki evli Yasemin Ü.  ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü., bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.'nin evine yerleşti.

Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası 54 yaşındaki Duran Ü., kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.’i de yanına alarak Cevdet K.’nin evine gitti.

Eşinin 60 yaşındaki sevgilisini öldürdü VİDEO

ARKA KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gizli aşk yaşadığı kadının kızı ve damadının eve geldiğini gören Cevdet K., arka kapıdan çıkarak kaçmak istedi. Cevdet K., o sırada evin arkasında bekleyen Duran Ü. ile karşılaştı. Duran Ü., yaşlı adamın kafasına taşla vurduktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Cevdet K. çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.

Eşinin 60 yaşındaki sevgilisini öldürdü

"BANA BIÇAK ÇEKTİ"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Duran Ü., eşi Yasemin Ü., kızı Fahriye ile damadı Selman E.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden Duran Ü.'nün “Bana bıçak çekince kendimi korumak için taşla başına vurdum.” dediği öğrenildi.

Cevdet K.'yi öldürdüğü iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Duran Ü. tutuklanırken, cinayeti bilip de sakladığı öne sürülen diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest kaldı.

Eşinin 60 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Eşinin 60 yaşındaki sevgilisini öldürdü

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